Son Mühür- İzmir’de artan kuraklık ve barajların doluluk oranları su krizini derinleştirirken İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU), su kıtlığına karşı çözüm bulmak gayesiyle 200 noktada su aramak için bugün çıktığı ihaleye teklif veren firmanın olmadığı öğrenildi. Yeraltında yeterli su kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Şimdi yeni su kaynakları bulmaya çalışıyorlar. Su sondajlarının en az 15 yıl önce hayata geçirilmiş olması gerekirdi” diyerek tepki gösterdi.

İzmir, son yılların en kurak yaz mevsimini yaşarken kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları endişe verici seviyelere geriledi. Gördes Barajı’nda su seviyesi sıfıra inerken, Tahtalı Barajı da kritik eşiğe geldi.

2024 bahar yağışları uzun yılların ortalamasının altında kaldı. Martta metrekareye 51,9 kilogram, nisanda 25,1 kilogram, mayısta ise 23,4 kilogram yağış kaydedildi. 2025 yılı mart ayında ise yalnızca 4,3 kilogram yağış düştü. Kentte yağışlı gün sayısı bakımından da düşüş gözlendi.

Yağışların düşmesiyle şehrin ana su kaynağı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 5,11 gerilerken, Gördes Barajı tamamen kurudu.

200 noktada etüt çalışması yapılacak

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin su kaynaklarını güvence altına almak için 200 noktada yeraltı suyu etüt çalışması başlatmak için ihale açtı.

Hidrojeolojik etüt çalışmaları Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Buca, Karabağlar, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Karaburun, Çeşme, Menemen, Aliağa, Foça, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerini kapsıyor.

Buna göre 100 adet DES ölçüm noktası Kısım-1, 100 adet DES ölçüm noktası Kısım-2 olmak üzere toplam 200 noktada etüt çalışması yapılacak.

Bugün İZSU Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi planlanan ihaleye katılan firma olmadığı için ihalenin iptal edildiği öğrenildi.

“En az 15 yıl önce hayata geçirilmiş olması gerekirdi”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, ihaleye konu sondaj kuyularıyla ilgili projenin yeni başlatıldığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

İzmir’de yapılması planlanan su sondajlarının en az 15 yıl önce hayata geçirilmiş olması gerektiğini ifade eden Yaşar, sondaj kuyularında yeterli su kalmadığını belirterek şunları söyledi:

“Akiferler derinlere çekildi. Sondajların çoğunda yeterli su kalmadı. Şimdi yeni su kaynakları bulmaya çalışıyorlar. Bütün bu çalışmaların çok uzun yıllar önce yapılması lazımdı. Belediyenin kuraklık geldiği zaman B, C planı olması gerekir. Bu elektrik sondajlarının daha önce yapılıp herhangi bir kuraklık durumunda hangi bölgelerde sondaj açılacak ve ne kadar su alınacak ne kadar su rezerv olarak bırakılacak! Bütün bunların hesaplanması gerekirdi.”