Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi İZSU’nun Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantının gündemini 2025 yılı mali kesin hesap ve faaliyet raporu oluşturacak. Toplantıdan önce Bütçe Kesin Hesap Cetvellerine yansıyan kayıtlara göre 2024 yılında öngörülen iç borçlanma tutarı, 2025 yılında gerçekleşen ile tutmadı.

Dış borçlanma geçen yıldan devredilen 1 milyar 305 milyon 199 bin TL, yıl içinde ise 870 milyon 175 bin TL olurken bu yıl toplam 2 milyar 174 milyon 375 bin TL. Ödene tutar ise 346 milyon 87 bin TL oldu. 2026 yılına devredilen borç ise 1 milyar 828 milyon 281 bin TL oldu.

226 milyon 209 bin TL daha fazla borçlanıldı

İç borçlanma ise geçen yıldan aktarılan 3 milyar 335 milyon 647 bin TL, yıl içine aktarılan tutar ise 5 milyar 44 milyon 161 bin TL olarak kayıtlara geçti. Ödenen iç borç ise 3 milyar 100 milyon 207 bin TL iken, 2026 yılına devredile borç tutarı 5 milyar 279 milyon 601 bin TL oldu. Öngörülen borçlanma tutarı 1 milyar 717 milyon 744 bin TL, gerçekleşen ise 1 milyar 943 milyon 953 bin TL olarak kayıtlara geçti.

2025 yılında bütçe gideri katlandı

2023 yılında bütçe gider 10 milyar 362 milyon 17 bin TL, 2024 yılında 19 milyar 161 milyon 386 bin TL, 2025 yılında ise bütçe giderinin toplamı 25 milyar 92 milyon 49 bin TL olarak hesaplara geçti.

Net bütçe gelir tahmini 26 milyar 984 milyon 676 bin TL öngörülmüştü. 2025 yılı tahsilatı 25 milyar 743 milyon 748 bin TL olarak mali hesap cetveline geçti. Gerçekleşme oranı ise yüzde 95,40

Gelir gider farkı 651 milyon 698 bin TL

Bütçe geliri 2023 yılında 8 milyar 943 milyon 704 bin TL, 2024 yılında 14 milyar 806 milyon 614 bin TL olmuştu. 2025 yılında ise bütçe uygulama sonuçları tablosuna göre net bütçe geliri 25 milyar 743 milyon 748 bin TL. Gelir gider farkı ise 651 milyon 698 bin TL oldu. Gelir miktarı yarışı önde bitirdi.