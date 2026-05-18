Son Mühür/Selda Meşe- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarfiğe kayıtlı araç sayısında ciddi artış oldu. İzmir’de, 2026 Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 artarak 2 milyon 135 bin 426 oldu.



Bir ayda 11 binden fazla taşıt



İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 11 bin 205 oldu. İzmir, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara’dan sonra 3.il oldu.

Nisan ayında İzmir'de trafiğe çıkan araçların neredeyse yarısını otomobiller oluştururken, motosikletler de güçlü payıyla dikkat çekti. Kaydı yapılan taşıtların %46,3’ünü otomobil, %38,6’sını motosiklet, %11,2’sini kamyonet oldu. Daha küçük oranda ise kamyon,traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar yer aldı.

56 bin 219 adet taşıtın devri yapıldı



Nisan ayında devri yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre %0,8 artış göstererek 56 bin 219 oldu. Nisan ayında devri yapılan 56 bin 219 adet taşıtın büyük bir kısmını otomobil, kamyonet karşılarken daha küçük oranda motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok tercih edilen marka Renault oldu



TÜİK verilerine göre Nisan ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan 5 bin 185 araç içerisinde en çok tercih edilen marka Renault oldu. Trafiğe kaydı yapılan 5 bin 185 otomıbil içinde renault %11,3’lük payla zirvede yer aldı.

Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Toyota, Citroen, Hyundai ve Opel takip etti. Yerli üretici Togg'un ilk 10'daki yükselişi de dikkat çekti.

