Son Mühür- 19 Mayıs ateşi tüm İzmir'i sarmışken siyasilerden peşpeşe bayram mesajları geliyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bu büyük yürüyüşün aynı zamanda Türk gençliğine emanet edilmiş bir istikbal davası olduğunu söyledi.

Saygılı "Gençliği sadece geleceğin teminatı olarak değil, bugünün en güçlü aktörü olarak görüyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bu büyük yürüyüş; aynı zamanda Türk gençliğine emanet edilmiş bir istikbal davasıdır. Bugün bizler; 19 Mayıs’ın ruhunu, inancını ve kararlılığını taşıyan bir anlayışla, gençliğimizi sadece geleceğin teminatı olarak değil, bugünün en güçlü aktörü olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak; gençliğe yapılan her yatırımın, Türkiye’nin yarınlarına yapılan en büyük yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz."

"Geleceği gençlerle birlikte kuran bir anlayışın temsilcisiyiz"

Gençliğe güvenen bir hareket olduklarını dile getiren AK Partili Saygılı sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Eğitimden teknolojiye, spordan kültür-sanat alanına kadar her alanda gençlerimizin önünü açan, onların hayallerini gerçeğe dönüştüren bir anlayışı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizin sadece söz sahibi değil, karar verici olduğu bir Türkiye inşa ediyoruz. Üniversitelerden AR-GE merkezlerine, spor tesislerinden gençlik merkezlerine kadar attığımız her adım; bu ülkenin yarınlarını daha güçlü kılmak içindir.

Çünkü biz, gençliğine güvenen bir hareketiz. Çünkü biz, geleceği gençlerle birlikte kuran bir anlayışın temsilcisiyiz. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

İnanıyorum ki; bu aziz milletin evlatları, geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı’nı gençliğin azmi ve inancıyla inşa edecektir."