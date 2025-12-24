Son Mühür/ Merve Turan - İZSU Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda su bilinci ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yürütülen eğitim programları, “Yeni Yıla Merhaba” temalı etkinlikle tamamlandı. İZSU Okullarda Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da 250 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Minikler suyun değerini uygulamalı öğrendi

Programda çocuklara; su tasarrufu, suyun doğru kullanımı, doğal su kaynaklarının korunması ve çevre bilinci konuları interaktif oyunlar ve eğitici içeriklerle aktarıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler, suyun günlük yaşam için taşıdığı önemi deneyimleyerek kavrama imkânı buldu. Palyaço gösterisiyle renklenen programda çocuklar yeni yıl coşkusunu erken yaşadı.

İZSU Okullarda 2026’da da sürecek

İZSU Okullarda Projesi’nin üç yıl içinde binlerce çocukla buluştuğunu belirten İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, su kullanımına yönelik toplumsal duyarlılığın erken yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Demirci, çocuklar ve aileleri kapsayan su ve çevre farkındalığı çalışmalarının yeni yılda da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

“Çocuklar burada daha kalıcı öğreniyor”

Etkinliğe çoğunlukla dezavantajlı bölgelerden öğrencilerin katıldığını belirten Konak Belediyesi Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evi Öğretmeni Ebru Demir, bu tür organizasyonların çocuklar açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Demir, öğrencilerin su tasarrufu ve doğal kaynakların korunması konularını eğlenerek ve birebir deneyimleyerek öğrenmesinin kalıcı bir etki yarattığını vurguladı.