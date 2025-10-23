Son Mühür- İzmir genelinde su kesintisi sorunları devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), planlı bakım çalışmaları ile arıza kaynaklı kesintiler nedeniyle birçok ilçede su hizmetinin belirli saatlerde durdurulacağını duyurdu.

Gece boyunca planlı kesinti uygulanacak

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacak planlı çalışmalar kapsamında kentin birçok noktasında su kesintisi yaşanacak.

Bu kesintiden, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki çok sayıda mahalle etkilenecek.

Karşıyaka’da Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Demirköprü, İnönü, Mavişehir, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı ve Zübeyde Hanım mahallelerinde,

Çiğli’de Evka-2, Evka-5, Evka-6, Harmandalı, Sasalı Merkez, Yakakent, Uğur Mumcu, Ataşehir ve Atatürk mahallelerinde,

Bayraklı’da Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi, Soğukkuyu, Yamanlar ve Gümüşpala mahallelerinde,

Bornova’da Atatürk, Kazımdirik, Mevlana, Rafetpaşa, Evka-3, Evka-4 ve Naldöken mahallelerinde,

Gaziemir’de Atıfbey, Emrez, Fatih, Gazi, Irmak, Sevgi, Zafer ve Beyazevler mahallelerinde,

Menderes’te ise Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kınık ve Ödemiş’te arıza kaynaklı kesinti

Planlı çalışmaların yanı sıra, arıza kaynaklı kesintiler de devam ediyor.

İZSU’nun son bilgilendirmesine göre, Kınık ilçesi Türkcedit Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.11 ile 11.11 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

Ayrıca Ödemiş ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde de sabah saatlerinde oluşan ana boru arızası nedeniyle 08.20 ile 10.20 arasında iki saatlik bir kesinti planlanıyor.

İZSU’dan vatandaşlara uyarı

İZSU, planlı kesintilerin altyapı iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların su kesintisi saatlerine göre önlem almaları ve su depolama sistemlerini kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.