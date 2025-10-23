Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, tüm duraklara dağıtılan “İzmir Taksi” dergisiyle ilgili yaptığı açıklamada, yayının yalnızca bir bilgilendirme değil, odanın bir yıllık emeğinin, mücadelesinin ve vizyonunun yansıması olduğunu belirtti. Özkan, “Sözle değil, icraatla hesap veriyoruz” dedi.

“Bu dergi bizim karnemizdir”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bastırılarak tüm duraklara dağıtılan İzmir Taksidergisi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Özkan, derginin sadece bir bilgilendirme yayını değil, aynı zamanda odanın performansını ve vizyonunu ortaya koyan bir belge olduğunu vurguladı. “Bu dergi bizim için bir karne niteliği taşıyor” diyen Özkan, “Her sayfasında bir yıl boyunca verdiğimiz emeğin, mücadelenin ve gayretin izleri var. Tüm üyelerimizden ricam, yalnızca beş dakikalarını ayırıp bu dergiyi incelemeleridir. Çünkü bu, lafların değil, yapılanların karnesidir. Biz sözle değil, icraatla hesap veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bakış açısını değiştirdik”

Göreve geldikleri günden itibaren odada köklü bir dönüşüm başlattıklarını dile getiren Özkan, “Biz göreve gelirken ‘bakış açısını değiştirmek için yola çıkıyoruz’ dedik. Çünkü değişim önce zihinde başlar. Yıllardır ötelenen, konuşulup çözüme kavuşmayan sorunları halının altına süpürmedik; kararlılıkla üzerine gittik. Artık odamızın gündeminde bahane değil, çözüm var” dedi.

“Birlikte varız, birlikte güçlüyüz”

Ankara temaslarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Özkan, “Korsan taşımacılık, basit usulden deftere geçiş ve sektörel düzenlemeler gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul, Bursa ve Sakarya’daki meslektaşlarımızla birlikte AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile bir araya geldik. Bu temaslar, sadece bugünün değil, geleceğin odamızı güçlendirmek için atılmış adımlardır” dedi.

“Mesleğimizin onurunu savunduk”

Korsan taşımacılıkla ilgili davada aktif rol aldıklarını vurgulayan Özkan, “Odamız bu davada hem taraf hem de takipçi oldu. Bu mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda mesleğimizin onurunu koruma mücadelesidir. Bilirkişi raporlarının esnafımız lehine sonuçlanması emeğin, hakkın ve adaletin kazandığını göstermektedir. Biz hiçbir zaman geri durmadık, susmadık; çünkü susmak haksızlığa ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.

“Sahada da masada da mücadele ettik”

Özkan, yalnızca mahkeme süreçlerinde değil, sahada da aktif olduklarını vurguladı: “Kış gecelerinde direksiyon başındaki kardeşlerimizin yanına sıcak çorbayla gittik, mutlu anlarında da acı günlerinde de hep yanlarında olduk. Çünkü biz bir meslek örgütü değil, büyük bir aileyiz.”

“Genel kurullar odaların şölenidir”

Yaklaşan genel kurul öncesi üyelerine çağrıda bulunan Özkan, “Genel kurullar odaların düğünleridir, şölenleridir. Dosta düşmana birliğimizi, gücümüzü gösterdiğimiz alanlardır. Bu nedenle tüm üyelerimizi 11 Ocak 2026 Pazar günü Gaziemir Fuar Alanı’nda yapılacak genel kurulumuza davet ediyorum. Gelin, oyunuzu kullanın, odamızın gücünü birlikte gösterelim. Çünkü biz birlikte varız, birlikte güçlüyüz” dedi.

“Kazanan esnafımız olacak”

Açıklamasının sonunda birlik mesajı veren Özkan, “Bu yol uzun bir yol ama sonunda kazanan esnafımız olacak. Dün olduğu gibi bugün de hakkın, emeğin ve adaletin tarafındayız. Çünkü biz büyük bir aileyiz, biz İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’yız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.