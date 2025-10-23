Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek olası su baskınlarının önüne geçmek için kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttü. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında 447 kilometre uzunluğundaki kanal hattı temizlenirken, 98 dereden yaklaşık 100 bin ton malzeme çıkarıldı.

Kent genelinde yoğun temizlik çalışması

İZSU ekipleri, yalnızca yağışlı dönemlerde değil, yılın her günü su kanalları ve ızgaralarda düzenli temizlik çalışmaları yürütüyor. 2025 yılı başından bu yana kent merkezinde 43,9 kilometre uzunluğunda ızgara kolu ve 447 kilometrelik kanal temizliği gerçekleştirildi. Bu süreçte 14 bin 748 adet ızgara temizlenerek yağışlı havalarda yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçildi.

Yağmur suyu birikintilerinin sıkça görüldüğü bölgeler tek tek tespit edilerek kalıcı çözümler üretildi. Bu kapsamda 15,5 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı döşendi, mevcut hatlar yenilendi ve 11 kilometre uzunluğunda kanal şebekesi oluşturuldu. Ayrıca metropol ilçelerde dere ıslahı çalışmaları için yaklaşık 60 milyon lira kaynak kullanıldı.

98 derede temizlik, 100 bin ton malzeme

İZSU, Meles, Arap, Manda ve Mavişehir dereleri başta olmak üzere kent merkezinde toplam 98 derede kapsamlı temizlik yaptı. Çalışmalar sonucunda dere yataklarından yaklaşık 100 bin ton çamur, kum ve çeşitli atık malzeme çıkarıldı. Bu sayede İzmir Körfezi’ne kum ve çakıl taşınması önlendi, olası taşkın riskleri önemli ölçüde azaltıldı.

Derelerin ağız kısımları seddeyle kapatılarak içlerindeki su tahliye edildi, biriken çamurlar uzun bomlu kepçelerle temizlendi. Bu işlemlerle hem dere yataklarının su akışı düzenlendi hem de çevre güvenliği sağlandı.

Temizlik yapılan dereler

Kış öncesi yapılan temizlik çalışmaları, kent merkezinin birçok noktasını kapsadı. Gaziemir’de Yobaz, Aktepe ve Emrez; Güzelbahçe’de Alibey; Narlıdere’de Yağçayı ve Alionbaşı; Konak’ta Arap ve Meles; Karabağlar’da Uzundere, Çitlenbik ve Çamlık; Karşıyaka’da Bostanlı, Mavişehir, Ağır Kuyu ve Balatçık; Bornova’da Homeros Vadisi, Kartalkaya ve Laka; Çiğli’de Harmandalı, Maltepe ve Sasalı dereleri başta olmak üzere çok sayıda noktada temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kış aylarında güvenli şehir altyapısı

İZSU yetkilileri, yapılan çalışmaların temel amacının kış aylarında yağış kaynaklı olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu belirtti. Düzenli bakım ve temizlik sayesinde kent genelinde altyapı sistemlerinin daha verimli çalışması, vatandaşların da güvenli bir kış geçirmesi hedefleniyor.