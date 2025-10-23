Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, kent genelinde temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla 1000 yeni çöp konteynerini hizmete aldı. Eski konteynerler onarılarak yeniden kullanıma kazandırılırken, kullanılamayacak durumdakiler MKE A.Ş. tesislerine geri dönüşüm için gönderiliyor.

1000 yeni konteyner hizmete alındı

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde temizlik hizmetlerini modernize etmek ve atık toplama sistemini daha verimli hale getirmek için kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 1000 yeni çöp konteyneri alınarak numaralandırıldı ve eski konteynerlerin yerine yerleştirilmeye başlandı.

Eski konteynerler geri dönüşüme kazandırılıyor

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde tamir ve bakım işlemleri tamamlanan konteynerler, yeniden boyanarak sanayi siteleri ve ihtiyaç duyulan sokaklara yerleştiriliyor. Kullanım ömrünü doldurmuş konteynerler ise hurdaya ayrılıp kamuya bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) tesislerine gönderilerek geri dönüşüm sürecine dâhil ediliyor.

2026 hedefi: 2 bin konteynerin yenilenmesi

İlçe genelinde yaklaşık 10 bin çöp konteyneriyle evsel atıkları toplayan Bornova Belediyesi, 2026 yılına kadar 2 bin konteynerin daha yenilenmesini planlıyor. Bu çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de düzenli bir atık yönetim sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Eşki: “Sürdürülebilir ve temiz bir Bornova yaratıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik hizmetlerinin modern kent yaşamının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bornova’nın her mahallesinde daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak için çalışıyoruz. Yeni konteynerlerimizle hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz hem de geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Amacımız, kaynaklarını verimli kullanan, sürdürülebilir ve çağdaş bir Bornova yaratmak.” dedi.

Temiz ve sağlıklı kent vizyonu

Çalışmaların yalnızca konteyner yenileme ile sınırlı olmadığını belirten yetkililer, Bornova genelinde temizlik ekiplerinin vardiyalı olarak hizmet verdiğini, sokak ve caddelerde düzenli yıkama, dezenfekte ve bakım faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Belediye, yeni ekipman yatırımlarıyla birlikte doğaya duyarlı ve çevreci bir atık yönetimi sistemi oluşturmayı hedefliyor.