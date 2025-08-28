Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme’nin içme suyu altyapısına bugüne kadar 340 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. İZSU İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Tarık Ada, “Musluklardan akan suyun sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

610 milyon liralık altyapı yatırımı

Çeşme’nin genel altyapısına 2017 yılından bu yana toplam 610 milyon liralık yatırım yapıldığını aktaran Ada, bunun yarısından fazlasının içme suyu için kullanıldığını belirtti. Ada, “2017’de başlattığımız çalışmalar kapsamında 850 kilometrelik içme suyu şebekesini yeniledik. Kalan 13 kilometrelik kısmı da yaz sezonu sonrasında tamamlayacağız” diye konuştu.

Su kesintilerine son veren adımlar

Yaz aylarında artan nüfus ve kuraklık nedeniyle ilçede uygulanan zorunlu su kesintilerinin sona erdiğini hatırlatan Ada, Karareis Barajı ve Salman Göleti projelerinin önemine vurgu yaptı. İZSU tarafından 7 kilometrelik iletim hattı döşendiğini belirten Ada, 23 Ağustos’ta Karareis Barajı’ndan sisteme su verildiğini, 24 Ağustos itibarıyla da ilçenin kesintisiz suya kavuştuğunu ifade etti.

“Doluluk oranı yüzde 50’den 5’e düştü”

Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin iklim krizine bağlı olarak dramatik şekilde düştüğünü belirten Ada, “2023’te yüzde 50 olan doluluk oranı, 2025’te yüzde 5’in altına indi. Bu nedenle su kaynaklarını çeşitlendirmek ve yatırımları hızlandırmak zorunda kaldık” dedi.

Tasarruf çağrısı

Ada, İzmirlilere suyu dikkatli kullanmaları yönünde de çağrı yaptı: “Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için abonelerimizin tasarruflu kullanımı büyük önem taşıyor.”