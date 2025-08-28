TFF 3. Lig 4. Grup’ta yeni sezonun ilk haftasında Karşıyaka, 7 Eylül Pazar günü Alsancak Stadı’nda Afyonspor’u konuk edecek. Ancak Ege temsilcisinin rakibinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Geçmişten gelen sancılar

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 2. Lig’den çekilen ve iki maç üst üste sahaya çıkmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hükmen mağlup sayılarak küme düşürülen Afyonspor, bu yıl da sıkıntılarını aşamadı.

Transfer yasağı ve skandal iddia

Transfer yasağını kaldıramayan kulüpte, bazı kişilerin “yasağı çözeceğiz” diyerek 35 genç amatör ve profesyonel futbolcuyu kampa topladığı ileri sürüldü. Bu süreçte futbolculardan ve ailelerinden para talep edildiği iddiası gündeme geldi.

Teknik direktör kampı terk etti

Takım kampında malzeme, masör ve fizyoterapist bulunmadığı öğrenildi. Para toplanma girişimlerinin ortaya çıkmasının ardından teknik direktörün de çalışmaları yarıda bırakarak kampı terk ettiği belirtildi.

Karşıyaka’da yoğun mesai

Bir dönem 1. Lig’de mücadele eden Afyonspor sıkıntılarla boğuşurken, Karşıyaka cephesi de yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Kongre sürecini tamamlayan yeşil-kırmızılı yönetim, mazbatasını alır almaz 17 yeni transfer için lisans çıkarmak adına zamanla yarışıyor.

Golcü belirsizliği

Öte yandan Ankaraspor’da forma giydiği dönemde bahis iddiaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen yeni transfer Ömer Faruk Sezgin’in durumu belirsizliğini koruyor. Karşıyaka kurmaylarının, her ihtimale karşı golcü takviyesi için alternatif arayışına başladığı öğrenildi.