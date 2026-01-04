Son Mühür/Beste Temel- İzmir’in hızla gelişen bölgelerinden biri olan Çiğli’de, kronikleşen altyapı sorunlarına yönelik dev bir hamle geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle Balatçık Mahallesi’nde kış aylarında kabusa dönüşen su baskınlarını tarihe gömecek devasa bir ayrıştırma projesine start verdi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yaklaşık 350 milyon liralık bir bütçe ile hayata geçirilen bu kapsamlı yatırım, bölgenin hem bugünkü hem de gelecekteki altyapı ihtiyacını karşılayacak modern bir sistem sunuyor. Toplamda 13 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 3 kilometrelik atık su şebekesinin inşa edildiği proje, modern mühendislik çözümleriyle Balatçık’ın çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Anadolu Caddesi’nde kritik etap geçildi

Projenin en can alıcı noktalarından biri olan Anadolu Caddesi etabında çalışmalar başarıyla tamamlandı. İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan inşaat mühendisi Burcu Kaçar, bölgenin topoğrafik yapısı nedeniyle yaşanan zorluklara dikkat çekerek, özellikle jandarma bölgesindeki su taşkınlarının önüne geçmek için özel bir strateji izlediklerini ifade etti. Değişken kot farkları nedeniyle kontrol edilemeyen yüzey suları, yeni inşa edilen imalatlar sayesinde artık doğrudan yağmur suyu sistemine dahil edilerek Balatçık Deresi’ne tahliye ediliyor. Daha önce hiçbir drenaj hattı bulunmayan noktalarda sıfırdan kurulan bu sistem, bölgenin altyapı kapasitesini en üst seviyeye taşıyor.

Balatçık’ta sıfırdan altyapı devrimi

Balatçık Mahallesi’nin bazı sokaklarında bugüne kadar hiç yağmur suyu hattı bulunmaması, bölge halkı için ciddi bir mağduriyet oluşturuyordu. Mevcut olan kısıtlı şebekenin ise arka sokaklara bağlanan ve kapasitesi oldukça düşük olan yetersiz bir yapıdan ibaret olduğu tespit edildi. İZSU ekipleri, bu yetersiz sistemi devre dışı bırakarak daha dayanıklı, uzun ömürlü ve yüksek debili suları taşıyabilecek kapasitede yeni bir hat inşa etti. Özellikle Anadolu Caddesi gibi ana arterlerde daha önce hiç olmayan yağmur suyu kanallarının devreye alınması, bölgedeki ulaşım güvenliğini ve yerleşim yerlerinin fiziki korunmasını doğrudan olumlu etkileyecek.

Üniversite bölgesi ve genç nüfus için güçlü yatırım

Çalışmaların ilerleyen safhalarında, nüfus yoğunluğunun ve yapılaşmanın en yüksek olduğu üniversite ve kafeler bölgesine odaklanılacak. Bölgedeki hızlı büyümenin mevcut kanalizasyon hatlarını baskıladığını ancak yağmur suyu altyapısının eksik kaldığını belirten mühendis Burcu Kaçar, projenin bu açığı kapatacağını vurguladı. Sosyal yaşamın kalbi konumundaki bu alanlarda yürütülecek çalışmalarla, sağanak yağışların sosyal hayatı felç etmesinin önüne geçilecek. Hedeflenen planlamaya göre, tüm bu modernizasyon ve genişletme çalışmaları 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak Balatçık halkının hizmetine sunulmuş olacak.

2027 hedefiyle kesintisiz çalışma

Bölgenin coğrafi şartları ve artan nüfusu göz önünde bulundurularak titizlikle planlanan proje, sadece bugünü değil önümüzdeki on yılları kurtaracak bir vizyonla yönetiliyor. İZSU yetkilileri, saha çalışmalarını yürütürken vatandaşların günlük hayatını minimum düzeyde etkileyecek yöntemler tercih ettiklerini belirtiyor. 2027 yılına kadar sürecek olan bu dönüşüm sürecinde, yağmur suyu ve atık suyun tamamen birbirinden ayrılmasıyla hem çevre kirliliğinin önüne geçilecek hem de kanalizasyon sisteminin yükü hafifletilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balatçık’ta yükselen bu altyapı devrimi ile kentin dirençli altyapı hedeflerine bir adım daha yaklaştığını kanıtlıyor.