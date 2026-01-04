Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yılla birlikte kent genelini kapsayan geniş çaplı asfalt seferberliğini başlattı. 30 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla, yıpranan yollar yenileniyor, sürücüler için daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanıyor.

Merkez ilçelerde hummalı çalışma

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sahaya inen İZBETON ekipleri, merkez ilçelerdeki yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Bayraklı Fuat Edip Baksi Mahallesi’nde bulunan 1639 Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt çalışmaları kapsamında bin 224 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Yenilenen yol, bölge sakinlerine daha rahat ve güvenli ulaşım imkânı sundu.

Konak’ta hastaneler güzergâhı baştan aşağı yenilendi

Bayraklı’daki çalışmaların ardından ekipler, yoğun kullanılan hastaneler güzergâhında yer alan Konak Gaziler Caddesi’ne geçti. Yaklaşık 2 kilometrelik hatta yapılan çalışmalarda 3 bin 783 ton asfalt döküldü. Böylece caddede hem araç hem de yaya trafiği daha güvenli hale getirildi.

Yol yenileme çalışmaları yıl boyu sürecek

Yetkililer, kent merkezinde yürütülen asfaltlama ve bakım çalışmalarının yıl boyunca planlı şekilde devam edeceğini, önceliğin yoğun kullanılan ve yıpranan güzergâhlara verileceğini bildirdi.

Küçük Menderes’te ilçe yolları elden geçiyor

Merkez ilçelerin yanı sıra Küçük Menderes Havzası’nda da yol yenileme çalışmaları sürüyor. Tire ilçe merkezinde bulunan Rafet Saygılı ve Atatürk caddelerinde toplam bin 200 metre uzunluğunda yol yenilenirken, bu güzergâhlara 3 bin 350 ton sıcak asfalt serildi.

Ödemiş’te alternatif güzergâhlar baştan aşağı yenilendi

Ödemiş ilçesinde ise ilçe içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan Emmioğlu, Tavaslı ve Millet caddeleri tamamen yenilendi. Yapılan çalışmalar kapsamında bin 200 metre uzunluğundaki yollara toplam 3 bin 200 ton asfalt dökülerek ulaşım konforu artırıldı.