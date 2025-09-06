İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Urla’da planlanan su kesintisiyle ilgili internet sitesinde yer alan “218 saat” bilgisinin yanlışlıkla yayımlandığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, hatanın fark edilmesinin ardından saat 13.45’te bilgilendirme ekranının düzeltildiği, gerçek kesinti süresinin bugün 12.40 ile 16.00 arasında olduğu belirtildi.

Hasar doğal gaz çalışmasında oluştu

İZSU, İzmirgaz ekiplerinin yürüttüğü doğal gaz çalışması sırasında içme suyu şebekesinin zarar görmesi nedeniyle kısa süreli su kesintisi yapılmasının zorunlu hale geldiğini bildirdi.

Yanlış duyuru kafa karışıklığına neden oldu

İZSU’nun internet sitesinde daha önce, ana boru hattına verilen zarar nedeniyle Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 12.40 ile 15 Eylül saat 15.00 arasında kesinti uygulanacağı bilgisi yer almıştı. Sistemde yaşanan hata nedeniyle bu süre “218 saat” olarak görünmüş, hatanın düzeltilmesinin ardından doğru bilgi kamuoyuyla paylaşıldı.