Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, yoğun yağış dönemine girmeden önce Yarımada bölgesindeki sel ve taşkın riskini minimize etmek amacıyla geniş çaplı dere temizlik ve ıslah çalışmalarını tamamladı. Yılın başından bu yana yürütülen yoğun mesai sonucunda derelerden 100 bin tona yakın malzeme çıkarıldı.

Kapsamlı çalışmalar taşkın tehlikesini azalttı

2025 yılının başından itibaren aralıksız sürdürülen çalışmalar, Seferihisar, Urla, Karaburun, Menderes ve Çeşme ilçelerini kapsayarak toplam 200 kilometrelik dere yatağında temizlik yapılmasını sağladı. Özellikle yaz ayları boyunca dere yatakları temizlenerek, denizle birleşen çıkış ağızları açılarak su akışının engellenmesi önlendi. Bu faaliyetler sırasında derelerden büyük iş makineleri yardımıyla 100 bin tonluk çamur, mil ve çeşitli atık materyaller bertaraf edildi.

Temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor

Yarımada Dereler Birimi Şefi Harun Seçkin, yapılan işlerin önemine dikkat çekerek, "Bölge derelerinde sadece temizlik yapmakla kalmıyor, aynı zamanda betonarme yapılar, taş duvar (pere) ve güvenlik korkulukları imalatlarını da gerçekleştiriyoruz," dedi. Seçkin, temel amaçlarının kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirtti.

Seferihisar Akarca, Urla Bademler İncirliboğaz ve Çeşme Çiftlikköy gibi önemli derelerde 2 kilometrelik betonarme ve taş pere imalatı bitirildi, dere kenarlarına korkuluk montajları yapıldı. Ayrıca, İçmeler Malgaca, Urla Pınarlı ve Menderes Ahmetbeyli gibi yerlerde anroşman taş imalatları hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonuna kadar 12 bin ton taş imalatının tamamlanması hedeflenirken, köy yollarında da güvenli geçişi sağlamak üzere 516 metre uzunluğunda 23 adet geçici yol geçişi inşa edildi.