İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde, lastik yol yardım hizmetlerinde kullanılan bir panelvan araçtaki hava kompresörünün beklenmedik şekilde patlaması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, mahalleyi kısa süreliğine alarma geçirirken, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyet taşımadığı bildirildi.

Olayın meydana gelişi ve yaralıların durumu

Örnekköy Mahallesi'nde bulunan ve 35 BZB 533 plakalı olduğu belirlenen, mobil lastik tamir ve yardım aracı olarak faaliyet gösteren panelvanın içerisindeki kompresör makinesi, henüz kesinleşmeyen bir nedenle şiddetli bir patlamaya yol açtı. Patlamadan kaynaklanan yüksek basınç dalgası, olay anında çevrede bulunan 19 yaşındaki Erdem Suzen ve 21 yaşındaki Cengiz İlyas Kılıç'ın yaralanmasına sebep oldu. Çevredeki vatandaşların hızla durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Acil müdahale ve soruşturma başlatıldı

Olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen Suzen ve Kılıç, ambulanslarla derhal İzmir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne nakledildi. Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, iki gencin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Şiddetli patlama, panelvan araçta ciddi maddi hasara neden olurken, emniyet birimleri olayın kesin nedenini tespit etmek amacıyla detaylı bir soruşturma başlattı. Patlamaya yol açan teknik arızanın belirlenmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.