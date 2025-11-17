Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda önemli bir yeniliğe imza atarak İzmir Metrosu’nda kesintisiz iletişim dönemini başlattı. Artık metro istasyonlarında, yürüyen merdivenlerde ve kapalı tünellerde cep telefonu kullanımı kesintisiz şekilde mümkün hale geldi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, ocak ayında başlayan çalışmalar tamamlandı ve 27 kilometrelik hat boyunca tam kapsama sağlandı. Tünellerde yapılan kablolama, anten montajı ve sinyal testleri seferlerin durduğu 01.30–03.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Sistem, Türkiye'nin 5G altyapısına uygun şekilde kuruldu.

9 ay süren çalışmada ilk uygulama Konak’ta

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, projenin detaylarını aktararak şunları dile getirdi:

“Çalışmaları ocak ayında başlatmıştık ve yaklaşık 9 ayda tamamladık. İlk uygulamayı 1 Ocak itibarıyla Konak İstasyonu’nda devreye aldık. Artık yurttaşlarımız Evka-3’ten Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’na kadar tüm tünellerde, bekleme alanlarında ve merdivenlerde kesintisiz iletişim sağlayabilir. Gündüz seferlerini aksatmamak için tüm işlemleri gece boyunca gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk kez tünel içlerinde yagi anten sistemi kullanıldı. Ülkemizin 5G’ye geçişiyle bu sistem 5G’yi de destekleyecek. Bu süreçte emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza ve operatörlere teşekkür ederiz. Çağdaş metro hattı için önemli bir adım daha atmış olduk.”

İzmir ulaşımında yeni dönem

Projenin devreye alınmasıyla İzmir Metrosu, iletişim altyapısı açısından Türkiye’de örnek uygulamalardan birine dönüştü. Yolcular artık seyahat sırasında tünel kesimlerinde dahi telefonla görüşme, internet kullanma ve veri aktarımı yapabilecek.