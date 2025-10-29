Son Mühür- İzmir genelinde vatandaşlar, şehirde uzun süredir devam eden su kesintileri nedeniyle günlük yaşamda zorluk yaşıyor. Su ve kanalizasyon altyapısı üzerinde yürütülen bakım çalışmaları ile ana boru arızaları, farklı ilçelerde kesintilere neden oluyor. Yetkililer, planlı kesintiler ile bakım ve arıza kaynaklı su kesintilerinin güncel olarak izlendiğini duyurdu.

Planlı su kesintileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin duyurusuna göre, bugün saat 23:00 ile 05:00 arasında planlı su kesintileri uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ilçelere göre şu şekilde sıralandı:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni Mahalle.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri

Gün içerisinde yaşanan bakım ve arıza çalışmaları da belirli bölgelerde su kesintisine yol açıyor. Bugün itibarıyla kaydedilen bazı kesintiler şöyle:

Urla, Sıra ve Yelaltı: 29.10.2025, 10:04–12:59, yaklaşık 3 saat. Elektrik arızası nedeniyle TEDAŞ’ın enerji kesintisi sebebiyle su verilemeyecek.

Ödemiş, Emmioğlu ve Umurbey: 29.10.2025, 09:48–12:00, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası nedeniyle kesinti yaşanacak.

Kemalpaşa, Ulucak Cumhuriyet ve Ulucak İstiklal: 29.10.2025, 10:51–12:51, yaklaşık 2 saat. Doğal gaz kazısı çalışmasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Bornova, İnönü: 29.10.2025, 09:45–11:45, yaklaşık 2 saat. Branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.

Torbali, Kuşçuburun: 29.10.2025, 08:59–11:59, yaklaşık 3 saat. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.

Torbali, Atalan, Bülbüldere ve Göllüce: 29.10.2025, 10:32–13:30, yaklaşık 3 saat. Ana boru arızası nedeniyle kesinti olacak.

Menemen, Kasımpaşa: 29.10.2025, 09:30–11:30, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası sebebiyle kısmi kesinti uygulanacak.

Bornova, Merkez ve Tuna: 29.10.2025, 10:55–12:55, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası etkili olacak.

Karabağlar, Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Günaltay, Kibar, Sarıyer, Uğur Mumcu ve Yunus Emre: 29.10.2025, 10:45–12:45, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası nedeniyle kesinti yaşanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su kesintilerinin planlı ve acil durum çalışmaları kapsamında gerçekleştiğini, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel bilgilere resmi web sitesi üzerinden ulaşabileceğini duyurdu.