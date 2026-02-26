İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025’te başlatılan soruşturmada, İZBETON AŞ bünyesindeki taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine geniş çaplı inceleme başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 139 kişi yakalanmıştı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Üç ayrı iddianame hazırlandı

Yürütülen soruşturma sonunda; İş makinesi kiralama, asfalt kaplama işlemleri, kooperatif yolsuzlukları iddialarını içeren üç ayrı iddianame hazırlandı ve ilgili mahkemelerce kabul edildi.

“Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri”ne ilişkin ikinci iddianamede, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşma 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü

Dava, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Farklı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

“Talimatla hareket ettim” savunması

Duruşmada söz alan engelli kadrosunda görevli E.A., parke sevkiyatı bölümünde çalıştığını belirterek, işsiz kalma korkusuyla amirlerinin verdiği talimatları yerine getirdiğini söyledi.

E.A., sevkiyat sürecinin rutin işleyişe uygun olduğunu savunarak, “Talep edilen malzemeye göre irsaliye düzenlenir, üretime ve muhasebeye gönderilir, ardından hakediş hazırlanır. Gizli yaptığımız bir iş yok. Amirlerimin talimatıyla hareket ettim” ifadelerini kullandı.

Mobbing ve baskı iddiaları mahkemede

Tanık olarak dinlenen kantar görevlisi O.B., alana gelmeyen malzemeler için sevkiyat yapılmasının istendiğini, bu talebi kabul etmediği için iş yerinde baskıya maruz kaldığını öne sürdü. O.B., “Beni çöpçü yapmak istediler, kabul etmedim ve emekliye ayrıldım” dedi.

Bir diğer kantar personeli S.K. ise görmediği sevkiyatlara ilişkin irsaliye kesmesinin istendiğini belirterek, bunu reddettiğini ve bazı çalışanların işten çıkarılma korkusuyla itiraz edemediğini ifade etti.

Dosya bilirkişiye gönderilecek

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyada keşif yapılmasına ve hazırlanacak raporun emekli bir Sayıştay denetçisine gönderilerek bilirkişi raporu alınmasına hükmetti.

Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, adli kontrol şartlarının devamına ve yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 24 Haziran’a erteledi.