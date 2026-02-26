Son Mühür/ Emine Kulak- ABD ile İran arasındaki artan jeopolitik gerilim ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump dönemine ait geniş kapsamlı tarifeleri iptal etmesinin ardından, altın piyasalarında belirsizlikler dikkat çekiyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.

Altın güvenli liman

Ege Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger, piyasaların belirsizliğe sürüklendiğini belirterek, altının özellikle ekonomik ve siyasi kriz dönemlerinde güvenli yatırım aracı olarak öne çıktığını söyledi. Lenger, “Altın, insanların varlıklarını olası belirsizliklerden koruma amacıyla tercih ettiği bir yatırım. Küresel düzeyde de Trump’ın öngörülemez politikaları altına olan güveni artırıyor” dedi.

Kısa vadeli dalgalanmalar mümkün

Prof. Dr. Lenger, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların olabileceğine dikkat çekti. “ABD ile İran arasındaki gerginlik bir çözüme bağlanırsa, altın fiyatlarında geri çekilme görebiliriz. Venezuela örneğinde olduğu gibi, siyasi çatışmalar fiyatları etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Uzun vadede artış beklentisi

Lenger, faizlerin düşmesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle altın talebinin uzun vadede artabileceğini vurguladı. “Altın, 2021 sonrası dönemde yatırımcıların gözdesi oldu ve uzun vadede değer kazanma potansiyeli taşıyor. ABD’deki siyasi durum ve jeopolitik çatışmalar fiyatları yukarı çekmeye devam edebilir” dedi.