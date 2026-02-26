Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’in Foça ilçesinde yelken, yat ve su sporları etkinlikleri ara vermeden devam ediyor. 19-23 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2. ayak yarışlarının ardından Foça, yeni organizasyonlara hazırlanıyor.

27 Şubat-01 Mart 2026 tarihlerinde Valilik Kupası, 10-14 Mart 2026 tarihlerinde Türkiye Yelken Ligi 3. ayak yarışları ve 03-09 Nisan 2026 tarihlerinde Dünya Şampiyonası ilçede düzenlenecek.

İlçede faaliyet gösteren üç yelken kulübünün sporcuları da çeşitli branşlarda Milli Takım kadrosunda yer alarak Türkiye’yi temsil ediyor. Üç yıldır düzenlenen yat şenlikleriyle adını duyuran Foça, uluslararası yelken camiasında “Rüzgarın Evi” ve “Rüzgarın Başkenti” unvanlarıyla anılıyor.

Yarış ve etkinlikler MW Phokaia Beach Resort ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Sponsor firma, oluşturduğu yelken takımıyla ilçe dışındaki yarışlara da katılarak tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bodrum’da birincilik

Geçtiğimiz hafta Bodrum Açıkdeniz Yat Kulübü’nün (BAYK) düzenlediği geleneksel Kış Trofesi’ne, Yenifoça Windsurf ve Yelken Kulübü’nün “Griffin” adlı teknesiyle katılan MW Phokaia Beach Resort Sailing takımı, 3. ayak yarışlarında ORC-D sınıfında birincilik elde etti.

Kürşad Ekmekçi, Uğur Nizam, Tuğrul Elbirler, Hülya Savaşçı, Cem Ünlü, Yıldırım Çağlar ve Murat Özbek’ten oluşan ekip, 30 tekne arasında zirveye çıktı. Foça, 27 Şubat 2026 Cuma günü başlayacak Valilik Kupası yarışlarında Techno 293 sınıfında çeşitli kulüplerden yaklaşık 80 sporcuyu ağırlayacak.

“Turizmi sporla 12 aya yayıyoruz”

Türkiye Yelken Federasyonu’nun planlı faaliyetleri kapsamında düzenlenen organizasyonların bölgenin rüzgar ve su sporlarına uygunluğunu yelken camiasına kabul ettirdiğini belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, şu değerlendirmede bulundu:

“Son yıllarda ülkemiz turizmde Avrupa’da ilk üç, dünyada ilk beş arasında bir yer edindi. Çok öne çıkan bölgelerimiz oldu. Ege Bölgesi ve İzmir ülkemizde turizmin başladığı yerler olmasına rağmen sektörün geldiği nokta ile bölgemizin aldığı pay arasında hak etmediği bir konumda. Aradaki farkı kapatmak için var olan potansiyellerimizi değerlendirip turizmi çeşitlendirerek 12 aya yaymanın çabası içine girdik. Bunlardan birisi spor.”

İşler, son iki yılda gerçekleştirilen yarış ve şenliklerle önemli adımlar atıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz iki yılda gerçekleştirdiğimiz yarış ve şenliklerle hedefimize doğru büyük adımlar attık. Uluslararası yat şenlikleri ve çeşitli branşlarda Türkiye Şampiyonaları’na ev sahipliği yaparak turizme sporla katkı sağladık. Gerek organizasyondaki başarımız, gerek parkurlarımızın ve rüzgarımızın mükemmelliği bizi kısa sayılabilecek bir zamanda Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapma konumuna getirdi.”

Takvime ilişkin ayrıntıları da paylaşan İşler, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz ay Türkiye Şampiyonası 2. ayak, Şubat ayında Valilik Kupası, Mart ayında Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışlarıyla milli takımımız da belirlenmiş olacak. Nisan ayında yapacağımız Dünya Şampiyonası’yla bölgemizi dünyanın sporcularıyla tanıştıracağız. Hem spora hizmet edeceğiz hem de turizmimizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacağız.”

Foça, önümüzdeki aylarda düzenlenecek organizasyonlarla hem milli sporcuların belirleneceği yarışlara hem de uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaparak Kuzey Ege’de spor turizminin merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.