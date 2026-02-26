Menemen’de 150 Kişilik Ekip, 10 Bin Kişilik Dayanışma

Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Menemen Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca sosyal destek kapasitesini artırdı. Yılın 12 ayı kesintisiz hizmet veren aşevi, Ramazan süresince günlük 10 bin kişilik yemek üretimine ulaştı.

Deneyimli mutfak ekibi tarafından hazırlanan yemekler, gıda mühendislerinin denetiminden geçiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlık sürecinde sebzeler titizlikle yıkanıp doğranıyor, yemekler dev kazanlarda pişiriliyor ve porsiyonlanarak paketleniyor.

150 kişilik ekip sahada

Hazırlanan yemek paketleri, Menemen Belediyesi personeli tarafından ilçenin dört bir yanına ulaştırılıyor. Çukurköy’den Maltepe’ye, Asarlık’tan Çaltı’ya kadar geniş bir alanda dağıtım gerçekleştiriliyor.

Mutfak, paketleme ve lojistik dahil olmak üzere toplam 150 personelin görev aldığı operasyon, Ramazan boyunca aralıksız sürdürülüyor.

“Kimseyi rencide etmeden”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ramazan ayına özel yürütülen çalışmalara ilişkin şu açıklamada bulundu: “Yılın 12 ayı kesintisiz olarak hizmet veren aşevimizin kapasitesini, bu yıl da Ramazan boyunca sınırlarımızı zorlayarak çok üst bir seviyeye çıkardık. Kimseyi rencide etmeden, sessiz bir şekilde aşımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte kucaklıyoruz. 10 bin hemşehrimiz için hazırladığımız yemeklerle sofralara sıcak bir tebessüm eklemeye gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte sadece günlük yemekle değil, birçok farklı kalemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Menemen Belediyesi, Ramazan boyunca sosyal destek çalışmalarını artırılmış kapasiteyle sürdürmeye devam ediyor.