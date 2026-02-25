Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre yağışlı sistemin bölgenin doğusuna çekilmesiyle birlikte 27 Şubat Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışsız hava etkili olacak.

Soğuk hava dalgası bölgeyi etkisi altına alacak

Yetkililer, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hızla düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. Gündüz saatlerinde sınırlı artış görülse de özellikle gece sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

Sis ve pus görüş mesafesini düşürebilir

Soğuk ve durağan hava koşulları nedeniyle pus ve sis olaylarının görülme ihtimalinin arttığı belirtildi. Görüş mesafesini azaltabilecek bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği, ayrıca atmosferde kirletici maddelerin artmasına bağlı olarak solunum yolu rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Don ve buzlanma riski için uyarı

Gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği bildirildi. Özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde zirai faaliyetlerin sürdüğü alanlarda zirai don riskine karşı üreticilerin tedbirli olması istendi.

İl il beklenen en düşük sıcaklıklar

26 Şubat – 5 Mart 2026 tarihleri arasında il merkezlerinde beklenen en düşük sıcaklık değerleri şöyle:

İzmir: 3°C

Aydın: 2°C

Manisa: 0°C

Balıkesir: 0°C

Çanakkale: 1°C

Ulaşım ve sağlık açısından dikkatli olunmalı

Uzmanlar, sis ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtirken, soğuk havanın özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.