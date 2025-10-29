Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahnelenen “Kuvayi Milliye Destanı” tiyatro oyunu, İzmirli seyirciden büyük ilgi gördü. Nazım Hikmet’in unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, ulusal mücadele ruhunu sahneye taşıdı.

Cumhuriyet haftasında tiyatro coşkusu

Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini hafta boyunca düzenlenen programlarla sürdürdü. Kutlamalar kapsamında Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi, “Kuvayi Milliye Destanı” tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet’in destansı anlatısı sahnede

Sarı Zeybek Kültür ve Sanat Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, Nazım Hikmet’in kaleminden çıkan ulusal kurtuluş mücadelesinin destansı anlatısını izleyiciyle buluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde yaşanan zorlukların ve Kuvayi Milliye ruhunun sahneye taşındığı eser, duygusal anlara sahne oldu.

İzmirli izleyiciden büyük beğeni

Ayla Taşdelen’in yönetmenliğini üstlendiği geniş kadrolu oyun, salonu dolduran seyircilerden tam not aldı. Performansın sonunda izleyiciler, “Kuvayi Milliye Destanı”nı dakikalarca ayakta alkışladı. Yapım, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve bağımsızlık mücadelesine saygı duruşu niteliği taşıdı.