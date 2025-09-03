İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle başlatılan planlı su kesintileri, kent genelinde hayatı etkilemeye devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 6 Ağustos’tan bu yana uygulanan dönüşümlü kesintilerin 12 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

12 ilçede 3 günde bir kesinti

İZSU’nun planlamasına göre, kentteki 12 ilçede belirlenen bölgelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında 3 günde bir planlı ve dönüşümlü su kesintisi yapılacak. Kesintiler; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde uygulanacak.

İlçelere göre su kesinti takvimi

Yeni planlamaya göre, ilçelerde şu tarihlerde kesinti yapılacak:

- 3, 6 ve 9 Eylül: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir’in belirlenen mahallelerinde.

- 4, 7 ve 10 Eylül: Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir’in belirlenen mahallelerinde.

- 5, 8 ve 11 Eylül: Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’nin belirlenen mahallelerinde.

Amaç: Su kaynaklarını koruma

Yetkililer, planlı kesintilerin amacının kentin sınırlı su kaynaklarını korumak ve adil dağıtımı sağlamak olduğunu vurguladı. Vatandaşların, kesintiler sırasında tedbirli davranmaları ve su kullanımında tasarrufa özen göstermeleri istendi.