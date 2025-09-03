Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekipleri ise kupaya damga vuruyor. Kupada bir başka İzmir temsilcisi Aliağa FK, Aliağa Atatürk Stadı'nda İnegöl Kafkasspor’u konuk etti. Mücadelede gülen taraf İzmir temsilcisi oldu. Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor’u 2-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükselen taraf oldu.

Aliağa FK'ya galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Mehmet Uysal ve 45. dakikada Göktuğ Yılmaz kaydetti. İnegöl Kafkasspor'un tek golü ise, 90. dakikada Yusuf Kaplan'dan geldi.

İlk 11'ler!

Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet İlhan Özek, Furkan Say, Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet, Mehmet Uysal

İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Furkan Bacaklı, Hasan Bekil, Oğuzhan Yıldırım, Kürşat Babamoğlu, Berkay Caymaz, Onur Toroman, Mert Keklik