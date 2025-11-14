Son Mühür- İzmir genelinde planlı gece kesintileri ile bakım ve arıza kaynaklı gündüz kesintileri bugün geniş bir bölgede etkili olacak. Kentin kuzey aksından güney ilçelerine kadar birçok mahallede uzun süreli su verilemeyecek.

Gece planlı kesinti: 23.00–05.00 arasında geniş kapsamlı uygulama

Kent genelinde yürütülen çalışma kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde çok sayıda mahallede su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler gün boyu devam edecek

Gece kesintilerine ek olarak, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde gündüz saatlerinde uzun süreli su verilemeyecek.

Bornova – Naldöken

13 Kasım 23.30 – 14 Kasım 00.30

Yaklaşık 1 saat sürecek kesinti, 1261/12 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle uygulanıyor.

Çeşme – Germiyan

14 Kasım 00.00 – 12.00

Ana boru arızası nedeniyle 12 saatlik kesinti yapılacak. Çalışma 27039 Sokak çevresinde yürütülüyor.

Güzelbahçe – Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Yelki

14 Kasım 05.00 – 09.00

Anaboru hattındaki sorun nedeniyle bölgeye 4 saat su verilemeyecek.

Karabağlar – Barış, Günaltay, Kibar, Sarıyer, Selvili

14 Kasım 08.00 – 10.00

Yaklaşık 2 saat sürecek kesinti, 4128/24 adresindeki arızadan kaynaklanıyor.

Konak – Akdeniz, Alsancak

14 Kasım 08.42 – 10.42

Şehit Fethibey Caddesi üzerindeki ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik kesinti uygulanacak.

Menderes – Küner

13 Kasım 23.00 – 14 Kasım 09.00

Yaklaşık 10 saat sürecek kesinti, mahalledeki kuyunun kurumasından kaynaklanıyor.

Kent genelinde su sorunları sürüyor

İzmir’de hem planlı gece kesintileri hem de arıza kaynaklı gündüz uygulamaları, geniş bir nüfusu etkileyerek günlük yaşamda aksamalara yol açıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelerdeki su akışının kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.