Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, uzun süredir dile getirdikleri önerilerin Ankara’da karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Haziran ayında yaptıkları röportajda, Togg’un taksilere özel modeller üretmesi, bu araçların ÖTV ve KDV’den muaf tutulması ve taksi duraklarına şarj istasyonları kurulması gibi önerileri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Özkan, “Türkiye genelinde 150 bini aşan taksinin yerli ve çevreci modellere geçmesi hem ekonomiye hem çevreye önemli katkı sağlar” dedi.

“Yerli milli Togg taksiler ülkeye büyük kazanç getirir”

Özkan, 2004 yılında yasalaşmasına rağmen uygun araç yapısı olmadığı için hayata geçirilemeyen kabinli güvenlik sistemi konusuna da değindi. Bu sistemin Togg tarafından modern ve yerli bir modelle geliştirilmesinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “150 bin taksinin yalnızca yarısının bile kabinli yerli Togg modellerine geçmesi, güvenlik ve ekonomik katkı açısından ülkeye büyük kazanım sağlar.”

Deva Partisi heyetinden şoförler odasına ziyaret

Deva Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur ve il yönetimi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek sektörün sorunlarıyla birlikte elektrikli araç geçiş sürecini değerlendirdi. Özkan, görüşmede elektrikli taksiler, şarj altyapısı, Togg’un taksi modelleri ve şehir içi ihtiyaçlar gibi geniş kapsamlı bir gündemin ele alındığını belirterek Uygur ve ekibine teşekkür etti.

“İzmir’e turkuaz–sarı, Ankara’ya kırmızı–sarı Togg taksiler”

Şehir kimliğini yansıtan renklerde taksi üretimi önerisinin de Ankara’da takip edildiğini kaydeden Özkan, “İzmir için turkuaz–sarı, Ankara için kırmızı–sarı gibi özel renk önerilerimizin Sayın Ali Babacan tarafından değerlendirildiğini öğrendik. Bu yaklaşım şehir estetiği açısından önemlidir” dedi.

“En kısa sürede Ankara’da temaslarımızı sürdüreceğiz”

Ankara’daki siyasi görüşmelerin planlandığını ifade eden Özkan, taksici esnafının talep ve beklentilerini tüm siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve ilgili komisyonlara yeniden aktaracaklarını söyledi: “En kısa sürede Ankara’ya giderek bakanlıklarda, Meclis’te ve ilgili kurumlarda süreci takip edeceğiz.”

“Sesimizi duyan herkese teşekkür ediyorum”

Özkan, uzun yıllardır süren çabaların karşılık bulmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün geldiğimiz noktada çalışmalarımızın siyasi gündeme taşındığını görmek bizi umutlandırıyor. Sesimizi duyan herkese teşekkür ediyorum. Taksici esnafının geleceği için mücadelemiz kararlılıkla sürecek.”