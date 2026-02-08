Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Özarslan’ın bu kararı sonrası Belediye Meclis Üyesi Cihan Ayhan ve Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu da görevlerinden ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Mansur Yavaş’tan sert tepki

Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Yavaş paylaşımında, "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

Sandıkta verilen mesajın önemi

Yavaş açıklamasında, "Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir. Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz" ifadelerine yer verdi.

Yetki milletin, emanet sandıkta

Başkan Yavaş, yetkinin millete ait olduğunu vurgulayarak, "Yetki millettendir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez" dedi.

Emek ve gönüllülüğe saygısızlık

Yavaş, Özarslan’ın CHP politikalarıyla ilgili herhangi bir şikâyeti olmadığını ve "AK Parti’ye geçeceği" yönündeki iddiaları da kamuoyunda kesin bir dille yalanladığını hatırlattı. Binlerce partilinin ve gönüllünün Özarslan’ın seçilmesi için çalıştığını belirten Yavaş, "Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Siyaset geçici, kararlar hafızalarda

Açıklamasını sürdüren Yavaş, siyasetin geçici olduğunu ancak bazı kararların hafızalarda kalacağını vurgulayarak, "Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da, kendisini yok sayanı da, günü geldiğinde mutlaka hatırlar" dedi.