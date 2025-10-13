Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Başkan Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu.

Atmaca, İZSU’nun “Görev Alanında Çalışmak Üzere 24 Ay Süreyle Muhtelif Cinslerde (Sürücülü ve Sürücüsüz) Araç Kiralama İşi” ihalesinde ihale şartnamesinde son anda yapılan değişikliğe dikkat çekti.

"GAZİANTEP MERKEZLİ FİRMAYA İMTİYAZ MI SAĞLANDI?”

İhale dokümanının 11 Ağustos 2025’te EKAP üzerinden yayımlandığını ve ihale tarihinin 12 Eylül 2025 olarak belirlendiğini hatırlatan Atmaca, “Ancak ihale tarihinden bir gün önce, 11 Eylül 2025 saat 16.17’de zeyilname düzenlenerek ihale 23 Eylül’e ertelendi. Bu değişiklikle birlikte teknik şartnamede yer alan A1 belgesi zorunluluğu, sözleşme sonrasına ertelendi. Bu değişiklik mevzuata mı dayanıyor, yoksa yıllardır ihaleyi kazanan Gaziantep merkezli firmaya imtiyaz mı sağlandı?” ifadelerini kullandı.

YENİ İŞE ALIM İDDİASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ'de 500 güvenlik işçisi şirkete iade edilerek havuza alınmıştı. AK Partili Atmaca yaptığı konuşmasında, 500 güvenlik görevlisinin havuza çekilmesine rağmen 404 taşeron işçinin yeni ihale kapsamında işe alındığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 tasarruf genelgesinde şoförlerin kurum içinden görevlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Atmaca, “Taşeron konusunda biraz daha katı davranılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.