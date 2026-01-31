İzmir Alsancak Limanı, yılın ilk ayında kruvaziyer turizminde geçen yıla benzer bir tablo ortaya koydu. Ocak ayında limana yanaşan 4 kruvaziyer gemisiyle toplam 8 bin 858 yolcu kente giriş yaptı.

Alsancak’ta yolcu sayısı arttı

Kruvaziyer turizminin Ege’deki önemli duraklarından biri olan Alsancak Limanı’nda gemi sayısı geçen yıl ile aynı kalırken, yolcu sayısında artış yaşandı. Geçen yılın ocak ayında 4 kruvaziyerle yaklaşık 8 bin yolcunun ağırlandığı limanda, bu yıl yolcu sayısı 8 bin 858’e yükseldi.

Kuşadası’nda dikkat çeken artış

Egeport Kuşadası Limanı’nda ise kruvaziyer trafiği geçen yıla göre belirgin şekilde arttı. Geçen yıl ocak ayında yalnızca 1 kruvaziyer gemisiyle 903 yolcunun geldiği Kuşadası’na, bu yılın aynı döneminde 6 kruvaziyer gemisi yanaştı. Limanı kullanan yolcu sayısı 5 bin 487 olarak kaydedildi.

Çeşme Limanı’na ilk sefer Nisan ayında

Ulusoy Çeşme Limanı’nda ise ocak ayında kruvaziyer hareketliliği yaşanmadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılın Ocak ayında da limana kruvaziyer gemisi yanaşmadı. Çeşme Limanı’na 2026 yılının ilk kruvaziyer seferinin 10 Nisan’da yapılmasının planlandığı bildirildi.