Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Başkan Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, belediyenin 2025 Mali Yılı Bütçesi kapsamında ek borçlanma yetkisi talebi oldu.

Belediye yönetimi, yatırım, kamulaştırma ve çeşitli harcamalar için 1 milyar 250 milyon TL’ye kadar ek kredi veya finansal kiralama kullanmayı planlıyor. Meclise sunulan önergede, bu borçlanmanın kanunda öngörülen yüzde 10’luk sınırı aşmamak koşuluyla yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, sözleşmelerde değişiklik yapılması ve krediye ilişkin garanti ile teminat verilmesi konularında Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yetki verilmesi önerildi.

Söz konusu önerge, oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlarda yapılacak değerlendirmelerin ardından önerinin ilerleyen oturumlarda yeniden meclis gündemine gelmesi bekleniyor.