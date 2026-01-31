Son Mühür / İzmir Valiliği, 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni vali yardımcıları görev dağılımını duyurdu. Yeni yapılanmada her vali yardımcısının sorumluluk alanları açıklandı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı ve çeşitli bakanlıklarla yapılacak yazışmalar ve koordinasyon görevlerinden, ildeki kültür, turizm, enerji, sağlık, tarım ve altyapı projelerine kadar geniş bir yelpazede görev ve sorumluluklar dağıtıldı. Vali yardımcıları, İzmir’in hem merkezi yönetimle olan ilişkilerini hem de şehir içindeki idari, sosyal, kültürel ve ekonomik işleyişi yakından takip ederek, kurumlar arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturacak.

Havalimanı ve güvenlik koordinasyonu

Vali Yardımcısı Dr. Ümit Cavuldak, Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden sorumlu olmaya devam edecek. Görevleri arasında Cumhurbaşkanlığı yazışmaları, MİT İzmir Bölge Başkanlığı ile koordinasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilciliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ile Polis Meslek Yüksek Okulları yer alıyor.

Dış ilişkiler ve nüfus işleri

Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, başkonsolosluklar ve fahri konsolosluklarla koordinasyondan sorumlu olacak. Ayrıca İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün işleri de Şahin’in sorumluluk alanına dahil edildi.

Basın, sanayi ve enerji işleri

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT İzmir, Anadolu Ajansı ve İl Müftülüğü ile koordinasyonu sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı birimler de Tunç’un görev alanına dahil edildi. Basın İlan Kurumu, TOKİ ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili iş ve işlemler de Tunç’un sorumluluğunda olacak.

Afet, ulaşım ve sosyal projeler

Vali Yardımcısı İsmail Corumluoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Göç İdaresi ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kurumlarla ilgili iş ve işlemleri yürütecek. Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Seçim Kurullarının işleri de Corumluoğlu’nun görev alanında olacak.

Kültür, turizm ve yatırım izleme

Vali Yardımcısı Adem Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Devlet Tiyatroları, Senfoni Orkestrası ve Opera gibi kurumların koordinasyonundan sorumlu olacak. Ayrıca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Özel Kalem ve Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü de Arslan’ın görev alanına giriyor.

Adalet, savunma ve sosyal hizmetler

Vali Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, Adalet, Milli Savunma, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına bağlı kurumların koordinasyonundan sorumlu olacak. Mahalli idari işler, harcama yetkililiği ve Hükümet Konağı bina yönetimi de görevleri arasında.

Tarım, ticaret ve açık kapı projeleri

Vali Yardımcısı Gökay Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na bağlı kurumların iş ve işlemlerinden sorumlu olacak. DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Açık Kapı Şube Müdürlüğü de Özkan’ın görev alanına dahil edildi.

Eğitim, çevre ve gençlik projeleri

Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Milli Eğitim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kurumların koordinasyonunu yürütecek. Üniversiteler, protokol işleri ve Roman vatandaşları ile dernekler, Roman Eylem Planı’nın uygulanması Karahan’ın sorumluluğunda.

Hudut ve sınır mülki idare amirlikleri

Vali yardımcılarının yönetiminde Adnan Menderes Havalimanı, Alsancak Limanı, Aliağa Limanı ve Deniz Yolcu İskelesi, Çeşme, Dikili, Foça ve Seferihisar limanları için atamalar yapıldı. Dr. Ümit Cavuldak Adnan Menderes Havalimanı’ndan sorumlu olacak, diğer liman ve iskeleler için farklı kaymakam ve vali yardımcıları görevlendirildi.