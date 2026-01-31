Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Atatürk Stadyumu’nda gergin bir atmosferde devam eden İzmir Galericiler Odası seçiminin ardından, odaların ve esnafın seçim sürecini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

İZETO'da gergin genel kurul

İzmir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen ve mevcut başkan Zafer Dursun ile esnafın önemli bir bölümünün desteğini kazanmış olan Ethem Hiçüşenmez arasında süren gergin konuşmalara sahne olan İZETO seçimlerinin ardından Son Mühür’e açıklamalarda bulunan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, katılımın oda seçimlerine ciddi bir ilginin olduğunu vurgulayarak, son yıllardaki en güzel dönemlerden birini yaşadıklarının kaydetti.

Yalçın Ata: Son yıllardaki en güzel dönemlerden birini yaşıyoruz

17 Şubat tarihine kadar odalardaki çoğu seçimi tamamlamış olacaklarının altını çizen ve sonrasında birlik seçimleri için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını vurgulayan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Esnaf tarihinde ilk defa bu kadar yoğun ve ilgili bir dönem yaşanıyor.

Son yıllardaki en güzel dönemlerden birini yaşıyoruz. Buradakiyle beraber yetmiş birinci seçimimizi icra ettik. 17 Şubat gibi seçimlerimizin büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olacağız. Mart’ın sonunda da 7 ya da 8 tane odamız kalacak onları da tamamlayıp, birlik seçimlerimizin sürecini başlatmış olacağız.”