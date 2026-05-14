Son Mühür/ Beste Temel- 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde üretim ve emeğin önemi bir kez daha vurgulanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal geleceğini kurtaracak "Tarım Master Planı" çalışmalarında final aşamasına geçti. Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde hazırlanan bu plan; sadece bugünü değil, gelecekteki olası gıda krizlerini ve kuraklığı da hesaba katan bir savunma hattı oluşturuyor.

Merkezde kooperatifler var

Belediyenin yeni dönemdeki en büyük önceliği, üreticiyi tek başına bırakmamak. Prof. Dr. Yusuf Kurucu’nun paylaştığı detaylara göre, İzmir genelindeki 163 kalkınma, 81 sulama ve 45 su ürünleri kooperatifiyle tek tek görüşüldü. Planın ilk aşamasında Başkan Tugay kooperatif temsilcilerini dinledi, ardından uzman ekipler sahaya inerek her işletmeyi yerinde inceledi. Kurucu, "Her adımı kooperatiflerle atacağız; belediyenin kapıları onlara sonuna kadar açık," diyerek bu iş birliğinin kalıcı olacağını belirtti.

Kuraklık tehlikesine karşı verimi artıracak yöntem

Saha görüşmelerinde en çok dile getirilen sorun, maalesef kapıdaki susuzluk oldu. Üç yıl süren kuraklık sonrası iklim krizinin etkileri artık her zamankinden daha belirgin. Bu sebeple plan da eski usul salma sulamadan vazgeçip, damlama ve toprak altı sulama gibi su tasarrufu sağlayan yöntemleri zorunlu kılıyor. Amaç ise oldukça net suyu ve toprağı kirletmeden, verimi artırmak.

Gençler kırsala dönmezse tarım çöker

Bir başka detay ise kırsaldaki yaş ortalaması. Kırsal nüfusun hızla yaşlanması ve gençlerin şehre göç etmesi, üretimin geleceği için ciddi bir risk oluşturuyor. Kurucu, "65 yaşındaki bir çiftçiye yeni teknolojiyi öğretmek zor, bu yüzden gençleri köyde tutacak sosyal refahı sağlamak zorundayız," dedi. "Toprağın Genç Aklı" projesiyle, göç oranının yüzde 10-15 bile olsa azaltılması hedefleniyor.

Güçlü kooperatif, güvenli gıda

İzmir'in dirençli bir gıda üreticisi olması için kooperatiflerin de kurumsal olarak güçlenmesi gerekiyor. Geçmişteki yönetimsel hatalardan kaynaklanan güven kaybını gidermek adına belediye, kooperatif yöneticilerine mevzuat ve yönetim eğitimleri vermeye başladı. Hedef, çok sayıda küçük kooperatif yerine; ortağı çok, mali yapısı güçlü ve kazancını adil dağıtan yapılar kurmak.



