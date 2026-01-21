Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, demokrasi ve basın özgürlüğü mücadelesinin simge isimlerinden Uğur Mumcu’yu katledilişinin 33’üncü yılında çeşitli etkinliklerle anacak. Programlar kapsamında Karşıyakalılar, Mumcu’nun düşünsel mirası, gazetecilik anlayışı ve aydın duruşunu bir kez daha hatırlayacak.

Uğur Mumcu Parkı’nda tören düzenlenecek

Anma programlarının ilk ayağı 24 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirilecek. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenecek törende Uğur Mumcu, saygı ve özlemle anılacak. Büstüne karanfiller bırakılacak.

Sinan Meydan Karşıyakalılarla buluşacak

Aynı gün saat 18.00’de Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda tarihçi-yazar Sinan Meydan’ın katılımıyla söyleşi ve imza günü düzenlenecek. “Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet” başlığını taşıyan etkinlikte; Uğur Mumcu’nun düşünsel mirası, Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilkeleri ve aydınlanma mücadelesi ele alınacak.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, anma programlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uğur Mumcu, gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen, kalemiyle karanlığa ışık tutan çok değerli bir aydındı. Demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı bugün de yol gösteriyor. Uğur Mumcu’yu anmak, onun savunduğu değerlere sahip çıkmak anlamı taşıyor. Aydınlanma mücadelesine sahip çıkmak ve bu mirası yaşatmak için tüm vatandaşlarımızı anma programlarımıza davet ediyorum.”