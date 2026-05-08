Anneler Günü'ne 2 gün kala heyecan seviyesi artmaya devam ediyor. Türkiye'nin her noktasında Anneler Günü heyecanı yaşanacak olup, İzmir'de de Anneler Günü'nün coşkusu ve heyecanı yaşanacak. 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü öncesinde Son Mühür ekibi Konak'ta bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda vatandaşın ve esnafın nabzını yokladı.

"Tüm annelerin Anneler günü kutlu olsun!"

Son Mühür mikrofonlarına konuşan İzmirli bir genç, "Bir tane kırmızı gül aldım. Bir de annemin çok istediği tabak seti vardı onu aldım. Annemi çok seviyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş ise, "Aslında bir AirFryer bakıyordum. Onu alamadık. Onun yerine daha küçük böyle yemek takımı aldık. Annemi seviyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun." dedi.

"Gümüş bir kolye aldım"

Minik bir kız çocuğu ise, "Gümüş bir kolye aldım. Neşeler içinde ve sürpriz içinde kutlamak isterim." dedi.

Esnaf ne dedi?

Anneler Günü öncesinde Son Mühür mikrofonlarına konuşan bir Kemeraltı esnafı ise, "İşlerimizden şöyle memnunuz. Tabii ki eskisi gibi değil işler. Yani baya bir düşüş var. Bir de hediye olayları kaydı farklı iş sektörlerine. Bu duruma bile şükrediyoruz. Hiçbir hareket olmadı maalesef. Eski günleri arıyoruz." ifadelerini kullandı.