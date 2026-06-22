Son Mühür/ Beste Temel- Uzun bir süredir dağıtımı devam etmeyen fakat Türkiye’ye model olan, yerel üreticiyle ihtiyaç sahibini aynı potada eriten Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dönem resmen başladı.

Kapı kapı gezilerek 30 ilçede dağıtılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem için vites yükseltti. Belirlenen kriterleri karşılayan ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına, her ay düzenli olarak 8 litre süt ulaştırılıyor. Ekipler bu işi sadece bir yardım olarak görmüyor. "Süt her çocuğun hakkıdır" ilkesiyle hareket eden personel, sabahın ilk ışıklarıyla araçlarını yükleyip yollara düşüyor. Tam 30 ilçede ve 628 mahallede eş zamanlı dağıtım gerçekleştiriliyor.

Kooperatiften çocuğun bardağına ulaşıyor

Projenin tek yönlü bir sosyal yardım olmadığını vurgulamak gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı sütleri doğrudan yerel üretici kooperatiflerinden satın alıyor. Böylece küçük ölçekli besici derin bir nefes alırken, kentin parası yine kentin üreticisinin cebinde kalıyor.

Belediye bünyesinde görev yapan Enes Yaşar, projenin büyüklüğünü şu sözlerle özetledi:

"Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın destekleriyle bu köklü projeyi başarıyla sürdürüyoruz. Profesyonel ekiplerimiz sahada titiz bir sosyal inceleme yapıyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, her sabah bizi bu yollara düşüren en büyük motivasyon kaynağımız."

Nasıl süt alınabilir?

Sistem, tamamen dijital ve şeffaf bir süreçle işliyor. Süt desteğinden faydalanmak isteyen İzmirli ailelerin, öncelikle belediyenin resmi portalı olan www.bizvariz.izmir.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurması gerekli.

Ardından uzman sosyal inceleme ekipleri eve giderek ailenin durumunu yerinde değerlendiriyor. Onay alan haneler, hiç vakit kaybetmeden bir sonraki ayın dağıtım listesine ekleniyor. Sütler, doğrudan çocukların yaşadığı evlerin kapısına kadar teslim ediliyor.

