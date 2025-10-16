Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk’un yıllardır beklediği sağlıklı ve kaliteli içme suyu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun çalışmalarıyla musluklardan akmaya başladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu su, sabrın, emeğin ve dayanışmanın simgesi” dedi.

Yıllardır beklenen su, Efes Selçuk’a ulaştı

Efes Selçuk’un uzun yıllardır süren içme suyu sorunu çözüme kavuştu. 16 Nisan 2025 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri tarafından ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan çalışmalar tamamlandı ve Kuyumcu Mevkii’nden gelen kaliteli içme suyu ilçedeki musluklardan akmaya başladı.

Yaz aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcak havaya rağmen özveriyle çalışan İZSU ekipleri, bölgedeki 500 metrelik ana iletim hattında zorlu kaya kırımı gerçekleştirdi. Zor coğrafi koşullara rağmen sürdürülen çalışmaların sonucunda, kentin yıllardır beklediği içme suyu altyapısı başarıyla tamamlandı.

Başkan Sengel: “Bu su emeğin ve dayanışmanın ürünü”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaların tamamlandığını sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile duyurdu. Başkan Sengel açıklamasında, “Efes Selçuk’un çok uzun zamandır beklediği kaliteli içme suyu artık musluklardan akıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun katkılarıyla Kuyumcu Mevkii’ndeki depolarımızdan su basılmaya başladı. Çeşmelerimizi açtığımızda artık daha sağlıklı ve daha kaliteli suyu hep birlikte içeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel, sürecin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu başarı, sabrın, emeğin ve dayanışmanın ürünüdür. Efes Selçuk halkının uzun yıllardır beklediği suyun evlerimize ulaşması için büyük özveri gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, İZSU Genel Müdürümüz Sayın Gürkan Erdoğan’a, tüm İZSU bürokratlarına ve zor koşullar altında çalışan emekçilere, tüm Efes Selçuk halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun Efes Selçuk.”

Altyapıda büyük emek, geleceğe büyük yatırım

İZSU ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte ilçede içme suyu kalitesini artıracak yeni iletim hattı devreye alındı. Kuyumcu Mevkii’nden sağlanan içme suyu, hem daha yüksek kalite standartlarına sahip hem de uzun vadede sürdürülebilir su yönetimi açısından büyük önem taşıyor.

Bu yeni sistemle birlikte Efes Selçuk genelinde su basıncı ve iletim kapasitesi güçlendirildi. Özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya kesintisiz erişim sağlaması hedefleniyor.

“Birlikte başardık”

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açıklamasında ayrıca dayanışma ruhuna vurgu yaptı: “Efes Selçuk’ta bir hayali daha gerçeğe dönüştürdük. Bu su, sadece teknik bir altyapı çalışmasının değil, bir kentin emeğini, sabrını ve umudunu simgeliyor. Birlikte başardık.”