Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel bu haftaki grup toplantısında İzmir il kongresi ve Şenol Aslanoğlu için, "İl kongresini yapmayıp arkadaşımızın arkasında durduk. CHP örgütü Aslanoğlu'nun arkasında dimdik durdu."

İzmir İl Kongresi'nde mevcut başkan Şenol Aslanoğlu'nun tek aday olması kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Özgür Özel'in sözlerinin üzerinden sadece iki gün geçmişken CHP Genel Merkezi Şenol Aslanoğlu'nun adaylığından vazgeçti.

Kongre öncesi İzmir'e gelen Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, hakkında ev hapsi kararı verilen Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret ederek genel merkezin kararını ilettiği öğrenildi.



Peki, Aslanoğlu isminden neden vazgeçildi?



İZBETON merkezli kooperatif davasında uzun süre tutuklu kalan Şenol Aslanoğlu, 13 Ekim'deki duruşmada ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

Aslanoğlu'nun genel merkez tarafından tek aday olarak dayatmasına yönelik tepkiler olsa da genel merkezin Aslanoğlu kararını değiştirmesinde asıl etkenin parti tüzüğü olduğu belirtiliyor.

CHP tüzüğüne göre mazeretsiz üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşmek zorunda. Hakkındaki karar nedeniyle evinden çıkamayan Şenol Aslanoğlu'nun aday olup seçilmesi halinde il yönetimi toplantılarını kendi evinde gerçekleştirmekten başka çaresi olmayacaktı.

Tek bir partili üyenin itirazının bile yeteceğine dair uyarıların ardından Genel Merkez'in Aslanoğlu'nun adaylığı konusunda geri adım attığı konuşuluyor.



Başka aday çıkar mı?



Adı uzun zamandır başkan adayı olarak konuşulan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın adaylık için kapı bıraksa da Genel Merkez'in kararına karşı harekete geçmesi beklenmiyor.

Parti içinde Çağdaş Kaya hamlesinin perde arkasında Deniz Yücel'in olduğu ve il yönetimi ve kurultay delege listesinde daha fazla ağırlık kazanmak için Çağdaş Kaya ismini pazarlık kozu olarak ileri sürdüğünü düşünen bir grup var.

Adı bir dönem gündeme gelen İrfan İnanç Yıldız'ın Genel Merkez tarafından kabul görmediği için gündem olmadığı belirtiliyor.



Çağatay Güç koltuğa çok yakın...



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Çağatay Güç'ün kongrede tek aday olarak yarışması şu an için en kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

Güç'ün, Cemil Tugay, Ednan Arslan, Aziz Kocaoğlu ve Alaattin Yüksel'in desteğiyle yola çıkacağı konuşuluyor.

Kongrede asıl kavganın başkanlık seçiminde değil, seçimin blok mu, çarşaf liste mi olacağı konusunda verilmesi bekleniyor.