Aylardır su kesintileriyle mücadele eden İzmir'de yüzleri güldürecek haber geldi. Sağanak yağışların ve su tasarrufunun etkisiyle barajlar dolmaya başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan güncel rakamlara göre şehrin en kritik su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 33,47 seviyesine ulaştı.

Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 14,97'lik oranın iki katından fazla bir artışı ifade ediyor. Barajdaki toplam su hacminin 115 milyon metreküpü aşması, kentin su yönetimi açısından stratejik bir rahatlama sağladı.

BARAJLARDA GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK SIÇRAMA

Kentin diğer önemli rezervlerinde ise doluluk oranları çok daha yüksek seviyelere tırmanmış durumda. Balçova Barajı yüzde 84,32 doluluk oranıyla geçtiğimiz yılki yüzde 35,95'lik seviyesini geride bırakırken, Ürkmez Barajı yüzde 93,40 ile neredeyse tam kapasiteye ulaştı. Açıklanan rakamlara göre Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 56,91'i gördü.

GÖRDES BARAJI'NDA İYİLEŞME DEVAM EDİYOR

Bölgenin bir diğer önemli noktası olan Gördes Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 18,05 olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar diğer barajlara kıyasla daha düşük bir seviyede kalsa da, Gördes'in geçtiğimiz yıl yüzde 6,19 olan doluluk oranından bu noktaya gelmesi, havzadaki genel iyileşmenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Veriler, İzmir'in barajlarındaki toplam kullanılabilir su hacminin geçtiğimiz yıla göre her noktada artış gösterdiğini teyit ediyor.