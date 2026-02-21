İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan kritik barajlardaki güncel doluluk oranları İZSU tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yirmi bir şubat iki bin yirmi altı tarihli resmi verilere göre, kentin su sağlayan ana kaynaklarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla büyük bir artış yaşandığı gözlemleniyor. Peki, kentteki barajların aktif doluluk oranları yüzde kaç seviyesine ulaştı ve hangi barajlarda yüz güldüren tablolar ortaya çıktı? İşte İzmir'in güncel su haritasına dair o çarpıcı veriler...

TAHTALI VE GÖRDES BARAJLARINDAKİ BELİRGİN ARTIŞ

Kentin en büyük ve en önemli su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi hızla toparlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde on beş virgül kırk dört bandında seyreden aktif doluluk oranı, son güncellemelerle birlikte büyük bir sıçrama yaparak yüzde otuz beş virgül doksan üç seviyesine ulaştı. Benzer şekilde kentin bir diğer kritik kaynağı Gördes Barajı'nda da sevindirici bir iyileşme yaşanıyor. Geçen sene yüzde altı virgül on seviyelerinde alarm veren doluluk oranı, güncel kayıtlarda yüzde yirmi üç virgül sıfır beşe yükselerek kentin su rezervlerine derin bir nefes aldırdı.

ÜRKMEZ, BALÇOVA VE ALAÇATI'DA SON DURUM

Açıklanan rapordaki en dikkat çekici yükselişler ise Ürkmez ve Balçova barajlarında kayıtlara geçti. Ürkmez Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde doksan beş virgül sıfır beşe ulaşarak neredeyse tam kapasiteye yaklaşırken, Balçova Barajı ise yüzde seksen dört virgül otuz iki ile güven veren bir seviyeye oturdu. Bu iki barajın geçen yılki doluluk oranlarının sırasıyla yüzde yirmi yedi ve yüzde otuz altı civarında olduğu düşünüldüğünde, yaşanan artışın boyutu çok daha net anlaşılıyor.

Öte yandan, turizm merkezlerinden biri olan Alaçatı'yı besleyen Kutlu Aktaş Barajı'nda da sular yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sadece yüzde yirmi virgül yetmiş altı seviyesinde olan aktif doluluk oranı, güncel İZSU verilerinde yüzde elli yedi virgül sıfır yedi olarak ölçüldü. Ortaya çıkan bu genel tablo, İzmir'de yakın dönemde yaşanabilecek olası su sıkıntısı riskinin büyük ölçüde azaldığına işaret ediyor.