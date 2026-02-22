Konut fiyatlarının ve kiraların tavan yaptığı İzmir'de, dar gelirli vatandaşlar için TOKİ projesi can simidi oldu. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ege'nin incisinde yapılacak konutlar için mali tablo ortaya çıktı. Vatandaşların en çok merak ettiği 'Acaba ödeyebilir miyim?' sorusu da yanıt buldu. İdare, İzmir projelerinde İstanbul'daki yüksek fiyatlandırmayı değil, Anadolu illerindeki daha uygun ödeme planını baz aldı. Buna göre hak sahipleri yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkanıyla evlerine kavuşacak.

İZMİR TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

İzmirli vatandaşlar için belirlenen taksit tutarları, dairenin büyüklüğüne göre değişiyor. 1 milyon 800 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan konutlarda aylık ödemeler şu şekilde sıralanıyor:

55 metrekare (1+1) daireler: Aylık taksit 6 bin 750 TL

Aylık taksit 65 metrekare (2+1) daireler: Aylık taksit 8 bin 250 TL

Aylık taksit 80 metrekare (2+1) daireler: Aylık taksit 9 bin 938 TL

Taksit ödemeleri sabit kalmayacak; her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre güncellenecek.

İZMİR TOKİ PEŞİNAT KAÇ TL?

Ev sahibi olmak isteyenlerin sözleşme aşamasında ödemesi gereken peşinat tutarı, konut bedelinin yüzde 10'u olarak belirlendi. Vatandaşların sözleşme imzalayacağı gün bankaya yatırması gereken tutarlar şöyle:

1+1 daireler için: 180 bin TL

180 bin TL Küçük tip (65 m²) 2+1 daireler için: 220 bin TL

220 bin TL Büyük tip (80 m²) 2+1 daireler için: 265 bin TL

﻿TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahiplerini en çok düşündüren konulardan biri de ödemelerin başlangıç tarihiydi. TOKİ, bu konuda da vatandaşı rahatlatacak bir yol izledi. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay başlayacak. Yani Aralık ayında sözleşmeye imza atan bir vatandaş, ilk taksitini Ocak ayında ödeyecek.