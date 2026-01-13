İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde (İZSİAD), sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen ve 2 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında başkan Hüseyin Cengiz hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti. Bu gelişmenin ardından Cengiz ise, İZSİAD’ın zarar görmemesi için başkanlık görevinden ayrılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmış, mevcut Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, 18 kabul ve 1 ret oyuyla oy çokluğu sağlanarak derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişti. İZSİAD ile ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

3 Şubat'ta olağanüstü genel kurul!

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu bugün Münir Sirhan Özen’in başkanlığında toplanırken, toplantıdan olağanüstü genel kurur kararı çıktı. Seçimli genel kurulun, yeterli çoğunluğun sağlanması halinde 3 Şubat 2026, çoğunluk sağlanmaz ise 17 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.