Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’nin uzun süre konuştuğu ve kamuoyunda "FETÖ Borsası" olarak bilinen soruşturmaların kilit ismi, eski İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato hakkındaki yargılamada nihai karar verildi. Son Mühür'ün özel haberine göre; Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin daha önce verdiği "Haksız mal edinme" suçundan mahkûmiyet kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelenerek yerinde bulundu ve onandı.

8.1 milyon liralık fark izah edilemedi

Dava sürecinde hazırlanan bilirkişi ve HSK müfettiş raporları, Bato'nun mal varlığındaki artışın, yasal geliriyle uyumlu olmadığını ortaya koymuştu. Bato’nun, "Kayınpederimden miras kaldı" şeklindeki savunması, sunulan deliller ve banka kayıtları karşısında yeterli görülmedi. Kurul, yasal gelirin yaklaşık 10 katına tekabül eden 8.1 milyon TL’lik artışın haksız kazanç olduğuna hükmetti.

Taşınmazlar hazineye geçti

Kararın kesinleşmesiyle birlikte, İzmir’in en değerli bölgelerinde bulunan taşınmazlar için verilen zoralım (müsadere) kararı uygulamaya konuldu. Bato’nun, 'İzmir Karşıyaka ve Çeşme'deki konutları, Bayraklı'daki lüks ofisi, artık resmen devlet envanterine kaydedildi.

"İmitasyon saat"

Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin Aralık 2024'te karar verdiği dosyada yer alan ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Bato'nun, değeri çok yüksek olan Patek Philippe marka bir saati rüşvet olarak aldığı iddia edilmişti. Bato savunmasında, bu saatin gerçek olmadığını, İstanbul Kapalıçarşı'dan 250 dolara aldığı bir "imitasyon" (sahte) saat olduğunu ileri sürdü. Ancak dosyadaki tanık beyanları ve müfettiş incelemeleri bu savunmanın aksine ilişkilerin derinliğine işaret etti.

Çerçioğlu'nun dosyalarını kapattı iddiaları

Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezası ve mal varlığına el konulması (zoralım) kararında ilginç iddialar ortaya çıktı. Karara karşı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na itiraz eden Bato, 'Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki dosyaları kapatmak için görüşmeler yaptığı iddiaları raporlara yansıdı. Okan Bato'nun, FETÖ Borsası" davasının kilit ismiyken öldürülen Ahmet Kurtuluş ile olan irtibatı ve bu cinayetin arka planındaki isimlerle ilişkisi konusundaki iddialar dosyaya girmişti.

Önce hapis cezası sonra HAGB verildi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Bato’ya verilen 2 yıl 11 ay hapis cezasını da onadı. İlk derece mahkemesinin verdiği Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı nedeniyle Bato cezaevine girmeyecek. Beş yıllık denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde bu ceza adli sicilinden silinecek; ancak el konulan mallar iade edilmeyecek.

Karar emsal niteliğinde

Hukukçular, yüksek yargının bir başsavcı vekili hakkında verdiği bu "müsadere" kararının, yargı içerisindeki hesap verebilirlik açısından tarihi bir emsal teşkil ettiğini belirtiyor. Karar, "servetinin kaynağını açıklayamayan" kamu görevlileri için çok kritik bir uyarı niteliği taşıyor.