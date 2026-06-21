Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Mutfakların en meşakkatli fakat en çok sevilen lezzetlerinden sarma, Türk imzasını dünyaya taşıyor. Sofraların baş tacı sarmada, Türkiye’nin 2026 yılının ilk beş ayında ihracatı yüzde 36’lık artış gösterdi. Sarma ihracatı, 9,5 milyon dolardan 13 milyon dolara çıktı. Yüzde 80 ile bu başarıda en büyük pay ise 10,4 milyon dolar ile Ege Bölgesi’nin oldu.

“Ege Bölgesi daha başarılı”

Türkiye’nin yaprak sarma ihracatını Ege Bölgesi’nin sürüklediği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Ege Bölgesi olarak, 2026 yılının ocak – mayıs döneminde yaprak sarma ihracatımızı yüzde 48’lik artışla 7 milyon dolardan 10,4 milyon dolara çıkardık. Ege Bölgesi’nin yaprak sarma ihracatından aldığımız pay yüzde 80’e ulaştı. Bu tablo Ege Bölgesi firmalarının yeni pazarlara erişimde, marka oluşturmada, katma değerli ürün geliştirmede daha başarılı olduğunu gösteriyor” dedi.

“Gıda ihracatında çift haneli büyümenin zorlaştığı bir dönemde yüzde 34,7'lik artış oldukça güçlü bir performansa işaret ediyor” sözleriyle devam eden Öztürk, “Bu durum, yaprak sarmanın sadece etnik pazarlarda değil, uluslararası perakende ve hazır gıda segmentlerinde de daha fazla talep gördüğünü gösteriyor. Orta vadede yaprak sarma ihracatında 50 milyon dolara ulaşabiliriz” diye konuştu.

En çok hangi ülkelere gönderiliyor?

Yaprak sarma ihracatında öne çıkan ülkeler ise şöyle: 3 milyon dolarla Almanya, 2,1 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 1,7 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri.