Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Gamze Eskiköy - İzmir Sanayici iş Adamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz, kooperatif davası ile ilgili süreçte mahkemeye verdiği savunmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı suçlayarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.



Hüseyin Cengiz: İnşaatları Cemil Tugay durdurdu

Kooperatifçiliği seçmenin geleceği seçmek olduğunun altını çizen Hüseyin Cengiz, söz konusu inşaatların Cemil Tugay tarafından durdurulduğunu vurgulayarak“Kooperatifçiliği seçmek geleceği seçmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi inşaatları durdurarak, evlerine kavuşmayı bekleyenlerin hayallerini yıkmıştır.



Kentsel dönüşümü bekleyen insanların ucuz ev sahibi olmaları için ben bu işe girdim. İzbeton’un maddi imkanlar nedeniyle gecikmeler yaşandı, sonrasında Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay inşaatları durdurdu. Ben şahsen diğer mağdurlardan daha fazla mağdurum, bunu söylemek istiyorum.



Avukatlar size dekont sunacaktır. Sözleşme bir yıl önce fesh edildi. Mahkeme açıldıktan 1 yıl sonra nakite çevrildi. İnşaatlar durdurulduğundan bu yana 4 Ağustos 2025 yılında Cemil Tugay’a suç duyurusunda bulundum. Sonra Cemil Tugay beni İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu’ndan çıkardı.” dedi.



“İtibarımız zedelendi”



Son olarak, yasal haklarının peşinden koşacağını belirten Hüseyin Cengiz, şu ifadeleri kullandı: “Yasal olarak haklarımın peşinden koşacağım. Kooperatiflerin banka hesabında 1 milyon TL varlıkları var. Üyelerden 535 bin TL var. Dolandırıcılık bunun neresinde? Dosyada suç duyurusunda olan birşey yok. Basında çıkan haberler itibarımızı zedelemiştir. Beraatimi talep ediyorum.”

Muhabir: Gamze Eskiköy