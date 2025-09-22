Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'in Güzelbahçe ilçesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Güzelbahçe Belediyesi ve Geriatri Bilimler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği farkındalık yürüyüşü, Alzheimer hastalığına dikkat çekerek toplumda duyarlılığı artırmayı amaçladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve yetkililer, taşıdıkları mor balon ve pankartlarla dayanışma mesajı verdi.

Yürüyüşe yoğun katılım

Etkinlik, Güzelbahçe gece pazarından başlayarak Birinci Balıkçı Barınağı'na kadar devam eden bir yürüyüşle gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Osman Kaçmaz, Geriatri Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ve çok sayıda duyarlı vatandaş katıldı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca Alzheimer'ın sadece hastayı değil, tüm aileyi ve toplumu etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğuna vurgu yaptı.

Yetkililerden dayanışma mesajları

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Osman Kaçmaz, yaptığı açıklamada belediye olarak her zaman yaşlıların ve tüm vatandaşların yanında olacaklarını belirtti. Kaçmaz, "Alzheimer, sadece hastaları değil, aileleri ve tüm toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bugünkü etkinliğimiz, bu konuda dayanışmanın ve farkındalığın en güzel örneği oldu" diyerek, bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerinin altını çizdi. Geriatri Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ise erken teşhis ve doğru bakım yöntemleriyle hastalığın yönetilebilir olduğunu ifade etti. Işık, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin, hem hastaların hem de yakınlarının yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

Sembolik mor ışıklandırma

Farkındalık etkinliği, katılımcıların yoğun ilgisiyle son buldu. Güzelbahçe Belediyesi, hastalığa dikkat çekmek amacıyla ilçenin simgesi haline gelen oya ağaçlarını mor ışıkla aydınlattı. Bu sembolik hareket, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Etkinlik, hem hastalığın getirdiği zorluklara dikkat çekerken hem de umut ve destek mesajı vererek sona erdi. Bu tür etkinliklerin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle devam etmesi, Alzheimer’la mücadelede toplumsal bir güç birliği oluşturulmasına zemin hazırlayacak.