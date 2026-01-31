Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’de son günlerde etkisini artıran sağanak yağışların bugün ve yarın da kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik uyarılar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası sel ve su baskınlarına karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Kent genelinde 1310 personel, 342 araç ve iş makinesi ile 200 dalgıç pompa hazır halde sahada görev yapıyor.

Meteorolojik veriler yağışın şiddetini ortaya koydu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 31 Ocak saat 12.00 itibarıyla İzmir’in bazı ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Ödemiş’te 41 kilogram, Tire’de 32,5 kilogram, Torbalı’da ise 31,5 kilogram yağış ölçüldü. Kuvvetli yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, belediye ekipleri gelen ihbarlara anlık olarak müdahale etti.

AKOM koordinasyonunda kent genelinde yoğun çalışma

Yağışlara karşı yürütülen tüm çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde koordine ediliyor.

Bu kapsamda İZSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Zabıta, Ulaşım ve Temizlik ekipleri eş zamanlı olarak sahada görev alıyor.

Özellikle yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları, menfezler ve dere yataklarında temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Dere yataklarında taşkın riskine karşı önlem

Manda, Meles ve Arap Deresi havzalarında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, dere yataklarına sürüklenen atık ve rüsubatın su akışını engellememesi için kritik noktalarda ekipler konuşlandırıldı.

Dere kesitlerinde biriken dal, çöp, yorgan ve battaniye gibi hacimli evsel atıklar iş makineleriyle temizlenirken, tıkanan menfez ve kanallar açılarak suyun kontrollü akışı sağlandı. Bölgeler AKOM tarafından anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.

Bozulan yollar onarılıyor, riskli ağaçlara müdahale ediliyor

Yağış nedeniyle zarar gören yol kaplamalarında bakım ve onarım çalışmaları hızla sürdürülürken, Park ve Bahçeler ekipleri de ağaç devrilmesi ve kırılma riskine karşı sahada görev yapıyor.

Zabıta ekipleri trafik güvenliği ve vatandaş yönlendirmesi sağlarken, temizlik ekipleri yağışa rağmen süpürme, yıkama ve atık toplama çalışmalarını sürdürüyor.

104 su baskını ihbarına anında müdahale edildi

31 Ocak 2026 günü saat 12.00’ye kadar 153–185 Çağrı Merkezi’ne toplam 104 su baskını ihbarı ulaştı. İhbarların 56’sı yol ve kavşaklarda, 48’i ise ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarıyla ilgili oldu.

En fazla ihbarın Ödemiş ilçesinden geldiği, ardından Menderes ve Torbalı’nın yer aldığı bildirildi. Bornova, Bayındır, Buca, Dikili, Konak ve Tire’de de münferit ihbarlar alındı. Ekiplerin tüm ihbarlara kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

Vatandaşlara uyarı: Riskli alanlardan uzak durun

Yetkililer, kuvvetli yağışın etkili olduğu saatlerde vatandaşların su birikintisi bulunan yol ve alt geçitleri kullanmamaları, bodrum ve zemin katlarda tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Su baskını riski olan alanlarda elektrikli cihazların prizden çekilmesi, rögar kapaklarına müdahale edilmemesi istendi.

Olası su baskını, yol ve altyapı sorunları için vatandaşların 153 ve 185 Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceği hatırlatıldı.