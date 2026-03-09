Urla’nın eşsiz doğasına ev sahipliği yapan Demircili Koyu, bir süredir kıyıya izinsiz şekilde bırakılan bir hurda geminin yarattığı çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili çevreciler yoğun bir mücadele sürdürürken; birinci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki koyda yaşanan felaket, çevre kirliliğinin iklim değişikliği ve gıda güvenliği üzerindeki zincirleme etkilerini bir kez daha tartışmaya açtı. İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri, Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında alanda incelemelerde bulunarak gemi enkazının yarattığı tahribatı raporladı. Yapılan saha araştırmasında, gemi gövdesinden denize yayılan pas, toksik boya ve ağır metal atıklarının su kalitesini bozduğu gözlemlendi.

Yerel gıda güvenliği tehlikede bulgusu!

Deniz kirliliğinin sadece ekosistemi değil, balıkçılık üzerinden doğrudan gıda zincirini de etkilediği belirtiliyor. Deniz ürünlerinde biriken ağır metaller, insan sağlığına kadar ulaşan ciddi riskler barındırıyor. Öğrencilerin hazırladığı raporda, mevcut tablonun yerel gıda güvenliğini tehlikeye attığına dair bulgulara yer verildi.

“Kimyasal çözünme hızlanabilir” uyarısı yapıldı

Araştırmada ayrıca iklim değişikliğine bağlı olarak artan deniz suyu sıcaklıklarının, enkazdaki kimyasal çözünmeyi hızlandırabileceği ve kirlilik etkisinin daha geniş bir sahaya yayılabileceği ifade edildi.

Doğal ve arkeolojik değeri yüksek olan bu bölgelerde çevreye zarar veren faaliyetlerin hem doğaya hem de gelecekteki gıda kaynaklarına kalıcı hasarlar verdiği vurgulandı.